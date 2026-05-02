5月1日、3×3女子日本代表（FIBAランキング12位）は5月から9月にかけて行われる『FIBA 3×3ウィメンズシリーズ2026』の成都STOPでの3チーム総当たりで争う予選プールを戦った。 初戦ではポーランド（同8位）と対戦。田中平和、鶴見彩、宮下希保、野口さくらの4選手で試合に臨んだ。日本代表は鶴見の得点で先制し、その後は両者一歩も譲らぬ展開となる。残り時間1分15秒には田中が2ポイントシュ