5月2日（現地時間1日）、ウェスタン・カンファレンスでは八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターに乗り込み、ヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 3連勝から2連敗を喫したレイカーズは、オースティン・リーブスを先発に抜擢。マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンと