[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](レモンS)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 3 袴田裕太郎DF 8 大野和成DF 13 下口稚葉MF 6 武田将平MF 7 小野瀬康介MF 15 藤井智也MF 18 池田昌生MF 28 太田修介MF 86 加瀬直輝FW 29 渡邊啓吾控えGK 31 真田幸太DF 14 高橋直也DF 22 蓑田広大DF 55 岡庭愁人MF 16 アルトゥール・シルバMF 20 石橋瀬凪MF 30 山口豪太FW 34 山田寛人FW 7