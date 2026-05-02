[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](ギケンス)※14:00開始主審:大穂祐太<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 99 村田侑大DF 4 小林大智DF 22 藤森隆汰DF 88 濱託巳MF 8 高野裕維MF 10 佐々木敦河MF 14 関野元弥MF 16 上月翔聖MF 73 田中稔也FW 9 新谷聖基FW 18 青戸翔控えGK 1 大野来生DF 3 福宮弘乃介DF 5 深川大輔DF 23 松本大地MF 7 金原朝陽MF 76 三門雄大FW 13 河田篤秀FW 33 長疾風監督吉本岳史[FC大阪]先