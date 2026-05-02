[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](ユアスタ)※14:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 41 高橋一平DF 5 菅田真啓DF 19 マテウス・モラエスDF 22 高田椋汰MF 2 五十嵐聖己MF 4 湯谷杏吏MF 8 武田英寿MF 14 相良竜之介MF 37 杉山耀建FW 20 中田有祐FW 27 岩渕弘人控えGK 1 堀田大暉DF 42 石井隼太DF 44 井上詩音MF 10 鎌田大夢MF 15 南創太MF 26 横山颯大FW 7 荒木駿太FW 18 梅木翼FW 40 安野匠監