[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](駅スタ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 1 泉森涼太DF 4 今津佑太DF 5 長澤シヴァタファリDF 33 小川大空MF 2 松本凪生MF 6 櫻井辰徳MF 7 坂本亘基MF 16 西澤健太MF 18 玄理吾MF 22 弓場堅真FW 19 鈴木大馳控えGK 12 松原颯汰DF 26 安藤寿岐DF 76 磯谷駿MF 20 豊田歩MF 29 田中雄大MF 43 芳野凱斗MF 47 伊澤璃来FW 15 酒井宣福FW 88 塩浜遼監督小菊昭雄[