[5.2 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節](ヤマハ)※14:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 20 加藤大育DF 30 山崎浩介DF 52 ヤン・ファンデンベルフMF 2 川崎一輝MF 4 松原后MF 7 上原力也MF 9 渡邉りょうMF 16 グスタボ・シルバMF 50 植村洋斗FW 11 マテウス・ペイショット控えGK 21 三浦龍輝DF 3 森岡陸DF 36 吉村瑠晟MF 6 金子大毅MF 8 為田大貴MF 18 井上潮音MF 39 角昂志郎MF 77 藤