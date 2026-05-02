乃木坂46の元メンバーでタレントの阪口珠美さんが4月30日にX(@tamami_s1110)を更新し、地元の町田市を訪れたことを報告した。生まれも育ちも町田市という阪口さんは、過去にFC町田ゼルビアのホームゲームに来場し、トークイベントやキックインセレモニーに参加したことがある。この日の投稿で「お久しぶりに地元へ 町田駅なんだか懐かしい」と、駅前で撮った写真を複数アップ。街のシンボル「光の舞」のオブジェや、町田のマ