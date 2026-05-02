開催：2026.5.2 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 3 - 4 [メッツ] MLBの試合が2日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。 1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 NYM 3回