ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ 日付：2026年5月2日（土） 開催地：トヨタ・センター（Houston） 最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 78 - 98 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・レイカーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリー