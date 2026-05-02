開催：2026.5.2 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 2 - 8 [Wソックス] MLBの試合が2日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとWソックスが対戦した。 パドレスの先発投手はヘルマン・マルケス、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。 2回表、6番 サム・アントナッチ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SD 0-1 CWS、7番 オースティン・ヘイズ 2球目