開催：2026.5.2 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 6 - 7 [ロイヤルズ] MLBの試合が2日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとロイヤルズが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。 1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイ