米スポーツメディア『The Athletic』は1日（日本時間2日）、メジャー全体トップの13本塁打を放っているホワイトソックス村上宗隆内野手を特集。強烈なインパクトを残している新人スラッガーに対するチームメートの反応などを掲載した。 ■「舞台裏でどれだけ努力しているか」 村上は1日（同2日）終了時点で13本塁打を放っているものの、二塁打と三塁打はなし。単打かアーチで、四球も多い