この記事をまとめると ■ガソリンスタンドではオイル交換や水抜き材を勧められることが多かった ■ガソリンだけでは利益率が低いために用品関係の販売が積極的に行われていた ■断り方に注意しないとSNSなどで晒されるリスクがあるので注意が必要だ ガソリンスタンドでのセールスの断り方 近所の奥さんに行き会い、挨拶したところ困り顔でこんなこといわれました。 「このあいだ●●スタンドでガソリン入れたんですけど、そのと