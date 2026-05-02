◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(2日、甲子園球場)巨人のスタメンが発表されました。前日7番で2安打を放った平山功太選手を2番に置き、「6番・キャッチャー」で岸田行倫選手が出場します。「7番・ショート」には小濱佑斗選手が入り、8番の浦田俊輔選手はセカンドにまわりました。先発は又木鉄平投手。前回DeNA戦で2番手として登板し3回1/3を無失点の好投でプロ初勝利を挙げました。