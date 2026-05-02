２日午前９時半頃、茨城県東海村の豊岡海岸で、潮干狩りをしていた男性２人が流されたと、１１９番があった。茨城海上保安部によると、２人は４人グループで潮干狩りに訪れ、うち３人が流された。１人は自力で岸に上がったという。巡視艇やヘリコプター、特殊救難隊などによる捜索が続いている。水戸地方気象台によると、県北部の海上では同日午前１０時過ぎまで波浪注意報が出ていた。