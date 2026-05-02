本州付近は晴れる所が多く、各地で行楽日和となるでしょう。北海道は一部で雨雲が残りますが、夕方にかけて止む所が多くなりそうです。【各地の最高気温】関東〜西の各地で25℃以上の夏日予想また、北日本や関東、北陸では西寄りの風が強く吹くでしょう。低気圧に近い北日本では暴風による交通障害などに警戒が必要です。太平洋側を中心に30℃に迫る所も気温です。晴れる本州付近はきのうより高い所が多いでしょう。関東から西の各