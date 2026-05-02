ゴールデンウイーク（ＧＷ）は２日、後半の連休初日を迎え、各交通機関の下り線で混雑がピークに達した。新幹線や航空便は午前中を中心に満席が相次ぎ、高速道路でも各地で激しい渋滞が予測されている。ＪＲ各社の発表によると、２日は下り線の最大のピークを迎えた。特に東海道・山陽新幹線「のぞみ」は、連休期間中にわたり全席指定席として運行されており、東京駅を出発する午前中の主要列車は、昼過ぎまでほぼ全ての指定席