プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームで行われる。会場の東京ドームには午後１時の開場前から多くの観客が詰めかけ、にぎわいを見せていた。グッズショップは東京ドームホテル手前まで並ぶなど、長蛇の列となっており、Ｔシャツやクリアファイルなどの一部グッズは開場前には既に完売