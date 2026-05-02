◆第１５２回ケンタッキーオークス・Ｇ１（現地時間５月１日、米国・チャーチルダウンズ競馬場・ダート１８００メートル、良）３歳世代の女王決定戦は１３頭立て（４頭が出走取り消し）で行われ、３番人気のオールウェイズアランナー（牝３歳、米国・チャド・ブラウン厩舎・父ガンランナー）がゴール前で差し切り、米国３歳牝馬の頂点に立った。ホセ・オルティス騎手はセレンゲティエンプレスで制した２０１９年以来、７年ぶりの