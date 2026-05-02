子どもの観察眼には、思わずハッとさせられることがあります。ある日、筆者の友人B子は母に頼まれ、5歳の姪を1日預かることに。公園で楽しく遊び、家に戻ってから「似顔絵を描いてあげる！」と嬉しそうに言う姪の言葉に、ほっこりしていたのですが……。完成した絵を見た瞬間、その予想外の姿に言葉を失います。今回は、そんな出来事をきっかけに、自分自身を見つめ直すことになったエピソードをご紹介します。 5歳の姪