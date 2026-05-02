お笑いコンビ・ダウンタウンが出演するインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の公式ＹｏｕＴｕｂｅの登録者が５０万人を突破し、総再生回数が５・５億回を超えたことが、２日までに分かった。同サービスは昨年１１月１日から始動。生配信企画の「ＬＩＶＥ＋」や「大喜利ＧＲＡＮＤＰＲＩＸ」、「お笑い帝国大学（ＯＩＵ）」、「浜田オフ功」などの人気オリジナル企画を筆頭に、様々なコ