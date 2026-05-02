女優のローラ・ダーンが、ドラマ「ホワイト・ロータス／ 諸事情だらけのリゾートホテル」で、女優のヘレナ・ボナム＝カーターの後任を務める。先日、自身のキャラクターが「現場ではかみ合わなかった」として、シーズン4の撮影開始から間もなくヘレナが同番組を降板していたことを受け、「ジュラシック・パーク」などでおなじみのローラが後任に決定したという。