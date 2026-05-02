日本気象協会は、この先の野菜の相場予測を発表しました。5月4日週から5月11日週にかけて、東京エリアではさといもやにんじんの価格が高くなりそうです。一方、レタスやトマトは価格が低くなる見込みです。さといもやにんじんの価格が高値野菜の相場は、気温・降水量・日射量などの気象条件の影響を強く受けることから、日本気象協会では野菜の相場予測を実施しています。この調査によりますと、東京エリアでは5月4日週から5月11日