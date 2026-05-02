リーズ・ユナイテッド田中碧が強烈なミドルシュートで3点目に関与したイングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間5月1日、プレミアリーグ第35節バーンリー戦で4試合連続の先発出場。後半11分に強烈なミドルシュートでゴールを演出し、チームを残留に前進させる勝利に貢献した。2-0とリードしていて迎えたなかで、リーズはロングスローからの攻撃で決定的な3点目を奪った。クリアボールをつないで、中央