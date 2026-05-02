トランプ米大統領が1日（現地時間）、来週から欧州連合（EU）産の乗用車・トラックに対する関税を25％に引き上げると明らかにした。トランプ大統領はこの日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、「EUが我々と完全に合意した貿易協定を遵守していないという事実に基づき、来週から米国に入るEUの乗用車・トラックに対する関税を引き上げると発表することになり、うれしく思う」と投稿した。そして「関税率は25％に上がる」と伝