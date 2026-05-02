トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者団の夕食会会場で発生した暗殺未遂事件の新しい映像が公開された。映像には容疑者が保安検査場を突破して入る過程が含まれている。1日（現地時間）のBBCやCBSなどによると、米検察はコール・トーマス・アレン容疑者（31）による犯行当時の防犯カメラ映像を公開した。1分30秒の映像には長い銃器を持ったアレン容疑者がホテルの廊下の入り口から検査場に向かって全力疾走する緊迫した状