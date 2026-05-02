◇インターリーグホワイトソックス8―2パドレス（2026年5月1日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が1日（日本時間2日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。両リーグ単独トップの13号3ランを放った。初回の第1打席は四球。2死から二盗を試み、際どいタイミングでセーフの判定。しかし、パドレス側の「チャレンジ」によるリプレー検証を経てアウトに覆り、幻のメジャー初盗塁となった。2死一、