モデルの森絵里香（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。【写真】「急な入院もあり…」妊娠を報告した森絵里香の投稿森は「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができました」と44歳になったことを報告。「いつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族 応援してくださる皆さまのお陰です ありがとうございます」と感謝を伝えた。続けて「そして今日はご報告があります 私事で大変恐縮ですが この度、新