◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第1日1回戦立大1―0明大（2026年5月2日神宮）背番号のないユニホームを着た男が立大ベンチ横に座っている。ボールボーイ2人のうちの1人がリーグ戦9本塁打を放っている主砲・小林隼翔（3年＝広陵）だった。慶大2回戦で左手首有鉤（ゆうこう）骨を骨折。今季の出場は絶望となった。しかし選手と一緒にグラウンドレベルにいたい思いがそうさせた。「小林の方からボールボーイをやさせて