お笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト出演。子どもたちと過ごす日々について語った。内村は視聴者からのメールで「子どもさんとの楽しみは何ですか？」と質問を受けた。09年に長女、13年に長男が誕生しており「最近は大きくなって。部活をね、2人とも。2人いるんですけど。部活でなかなかね」と、部活に多忙な子どもたちとの時間が取りづらくなっ