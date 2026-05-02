歌手和田アキ子（76）が2日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。4月7日からTBS系の新番組「アッコとジャンボ」（火曜午前0時57分）の裏話をした。番組冒頭で和田が「ご存じの方も多いと思いますけれども『アッコとジャンボ』ってやってるでしょ、これが大好評で、ありがとうございます」とリスナーに向けて感謝の言葉を述べた。そしてこの番組のス