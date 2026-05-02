きょう2日から、5連休です。JR名古屋駅の新幹線ホームは下り線のピークを迎え、朝から混雑しています。 【写真を見る】「故郷に」「旅行先に」GW 後半の５連休がスタート 新幹線下りピーク JR名古屋駅のホーム朝から賑わう （大阪へ向かう人）「豚まんが食べたくて、すごく楽しみ」 （広島へ向かう人）「マツダスタジアムにドラゴンズの応援に行きます」 きょう2日、下り線のピークとなっ