俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月1日、自身のInstagramを更新。モロッコ・マラケシュで開催されたルイ・ヴィトンのイベントでのドレス姿を披露しました。【写真】Koki,、ゴールドのロングドレス姿世界的セレブとのスリーショットもKoki,さんは「Thank you for the breathtaking experience @louisvuitton With the empowering, inspirational and breathtaking people」とつづり、3枚の写真