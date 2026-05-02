お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。俳優・中村雅俊（75）の妻で4月28日に急病のため死去した俳優の五十嵐淳子さん（享年73）について語った。伊達は「訃報が入りました。われわれ宮城の大先輩である中村雅俊さんの奥様、五十嵐淳子さんが急病のため亡くなったと