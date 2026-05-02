iDeCoや企業型DCは、将来の資産形成を目的とした制度です。掛金や手数料などの違いはありますが、双方とも税制優遇を受けられます。 2026年以降、企業型DCのマッチング拠出やiDeCoなどの拠出限度額が見直され、2027年以降の掛金にも影響が出る見込みです。制度や加入状況によって利用方法は異なりますが、より多くのメリットを得るにはどちらを選べばよいのでしょうか。この記事では、制度の変更点や選ぶ際のポイントを解説