女優イ・ナヨンが、夫ウォンビン、そして10歳の息子との日常を公開したなか、今回は冷蔵庫まで初公開し、これまでベールに包まれていた家族の素顔を余すところなくさらけ出した。去る5月1日、YouTubeチャンネル「117」に公開された「冷蔵庫インタビュー」のティザー動画で、イ・ナヨンは意外な、気さくな魅力で目を引いた。【写真】ウォンビン♡イ・ナヨン、“知られざる”恋人時代スペシャルMCとして登場したボーイズグルー