【モデルプレス＝2026/05/02】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が、5月1日までに自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開した。【写真】「テラハ」出演39歳美女「目が釘付け」と話題のシンプルビキニ姿◆島袋聖南、美ボディ輝くビキニ姿披露島袋は「泳いではしゃいで飲んで食べて幸せいっぱい」と添え、温水プールで撮影したソロショットを投稿。グレーのビキニに身を包み、伏し目がちに微笑