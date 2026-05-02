【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の秋野暢子が5月1日、自身のInstagramを更新。手抜きしたという朝ご飯を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「共感しかない」と話題の「めちゃ手抜き」朝食◆秋野暢子“手抜き”朝ご飯披露秋野は「凄い雨ですね。寒いしね」と書き出し、朝の食卓の写真を投稿。中央には、艶のあるミニトマトを盛り付けた器が置かれており、「今朝は、名古屋の方から美味しいトマトを沢山頂いたので 朝からパクパク