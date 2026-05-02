秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡グループ・ＭＡＴＳＵＲＩの松岡卓弥が１日、自身のＸを更新。ブランドシーズンジャパンビジュアルを務める韓国発の人気ストリートブランド「ＯＹ（オーワイ）」のポップアップストアに一足先に訪問したことを報告した。松岡は「明日から始まるＯＹのＰＯＰＵＰのお店にお邪魔してきました」とつづり、直筆サインを入れた自身のパネルの横でポーズを決めるオフショットを公開。思いがけな