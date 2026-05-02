１日、自転車イベントに参加した愛好家ら。（ドローンから、南平＝新華社配信／邱汝泉）【新華社南平5月2日】中国福建省南平市の崇陽渓漫遊道で1日、川沿いに整備されたサイクリングコースを活用した自転車イベントが開催された。サイクリング愛好家300人以上が往復約70キロを走り、環境負荷の少ない移動手段としての自転車利用をアピールした。１日、自転車イベントに参加した愛好家ら。（南平＝新華社配信／邱汝泉）１日、自転