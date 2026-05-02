大切なお母さんへ、今年は“特別感”のあるスイーツを贈りませんか？コロンバンから、母の日にぴったりの華やかな限定ケーキが登場。伝統製法のバタークリームに、職人が丁寧に仕上げた薔薇のデコレーションが美しく映える一品です。見た目の華やかさとリッチな味わいで、感謝の気持ちをやさしく伝えてくれる贅沢スイーツです♡ 伝統が息づく濃厚バタークリーム 母の日