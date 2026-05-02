俳優長田成哉（36）が2日、自身のXを更新。結婚を発表した。長田はXに文書を掲載。「ご報告です。このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました」と結婚したことを報告した。また「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけるように精進してまいります。今後とも、よろしくお願いします」とつづった。長田はNHK連続テレビ小説「てっぱん