私（マホ、30代）は夫（ユウキ、30代）と2歳の娘（ヒナタ）との3人暮らし。現在第2子を妊娠中です。祖母（カツエ、87歳）が倒れて入院したため、私の両親は祖母のお見舞いや家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をするようになりました。両親の都合がつかないときは私も手伝っています。しかし私は叔父（エイジ、57歳）から「金目当てで祖父母宅に通っているのではないか」と言われてしまったのです。どうやら叔父は叔母