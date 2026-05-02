番組を担当するサッカー、競馬に限らずあらゆるスポーツに精通しているテレビ朝日アナウンサーの三谷紬さん。ただ入社当初、「筋肉とプロレスだけは苦手」だったという。そんな彼女が何故プロレス番組の担当に抜擢されたのか。新人研修で実況することができず、黒歴史となった彼女に託された番組の意外な狙いとは。 【画像多数】三谷アナの撮りおろしカット…今年１月にプロレスラーを引退した棚橋弘至さ