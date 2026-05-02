米国におけるスリクソン、クリーブランドの親会社である「ダンロップスポーツ・アメリカズ」は、米ツアー通算9勝のブルックス・ケプカ（米国）との契約を「双方の合意により」終了したと発表した。【写真】全米プロ優勝時のケプカのクラブセッティング同社のウェブサイトには「両社の提携期間を通じて、ブルックスはスリクソンおよびクリーブランド・ゴルフのブランドにとって、すばらしいアンバサダーとしての役割を果たした。共