＜メキシコ・リビエラマヤオープン 2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞勝みなみが首位と2打差の4位につけた。「上位で予選通過ができている。まだまだ上を目指して、バーディをたくさん取れれば」。再び優勝争いに加わっていく。【連続写真】米女子ツアーに参戦する日本選手のドライバースイングを分析！10位から出た2日目も、7バーディ・3ボギーの「68」と着実にスコアを伸ばした。4番パー3で寄ら