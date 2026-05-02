お笑い芸人・ゆってぃ（49）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。ゆってぃは「浜崎あゆみさん。いや、高校の後輩の28周年のお祝いでコンサートでネタをやってきました！先輩は緊張してハチャメチャだったけども」とつづり、浜崎との2ショットを投稿。「ゆってぃはお祝いになったかだいぶ怪しいですが、、28周年おめでとうございます！」と後輩の節目を祝福した。この投稿に浜崎