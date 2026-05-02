龍角散のどすっきりタブレットのCMで話題を集める俳優の安田聖愛（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を報告した。【写真】“龍角散”でおなじみ！一般男性との結婚を報告した安田聖愛安田は「ご報告 いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私、安田聖愛は2026年5月1日に一般男性の方と入籍いたしました」と報告。「マイペースな私を穏やかに温かく見守ってくださっている皆様にはいつも