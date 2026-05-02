2024年、二度も大災害に襲われた石川・輪島市。ある地区ではまちの景色が様変わりし、転出者が相次ぎ、雑草が目立つように。そこで70代の女性2人が、桜を植えてふるさとを元気にしようと立ち上がりました。鈴江奈々アナウンサーが現地を訪ねました。■植樹を呼びかけた70代の2人4月4日、輪島市の町野地区に向かいました。この地区に住む、田村玲子さん（73）と高野淳子さん（72）。2人の呼びかけでこの日、桜の植樹が行われました